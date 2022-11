Verona Juve, la dedica commovente di Perin dopo la vittoria

Mattia Perin, a fine partita, ha voluto omaggiare Gino Bondioli: colonna del Genoa e scopritore di talenti, anche Bondioli ha avuto un impatto sulla carriera del portiere bianconero.

“A te Gino, questa vittoria è dedicata a te. Te ne sei andato stasera mentre io ero in campo. In quel campo, che senza di te e senza la tua cocciutaggine probabilmente non avrei mai potuto calcare, a certi livelli. Tu a quell’altro grande Maestro che è Michele Sbravati hai fatto una testa così, per prendermi al Grifone: “Prendilo, Prendilo Michele! Gli raddrizziamo noi la testa”.

E così hai e avete fatto. A te devo praticamente tutto quello di cui sono grato alla vita, non sono parole al vento né scontate, se non ti avessi incontrato nulla di quello che poi è accaduto nella mia vita sportiva sarebbe potuto avvenire. Ti piango Gino, ma ti porterò per sempre nel mio cuore”.