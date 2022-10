Allegri esonerato? Ecco cosa rischia dopo l’eliminazione

La Juve fuori dalla Champions League riapre la questione più importante: qual è il futuro di Max Allegri?

Andrea Agnelli dopo Haifa l’ha confermato ma la sosta alle porte mette in bilico la situazione. “Allegri per adesso non valuta le dimissioni e dal club non giunge alcun segnale di sfiducia immediata”.

“Ma a novembre servirà un confronto franco tra le parti, così da garantire alla Juve una seconda parte di stagione all’altezza della propria storia”, scrive la Gazzetta dello Sport.

allegri-pogba2

fonte: ilbianconero.com