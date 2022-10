Allegri intervista: “L’eliminazione fa male! Se Soulé avesse segnato…”

Massimiliano Allegri parla ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Benfica-Juventus:

LA PARTITA – “Dopo l’1 a 1 non puoi prendere subito un rigore del genere, lì ci siamo complicati la partita, poi non abbiamo sfruttato un’occasione e poi abbiamo subito gli altri gol. Da parte l’eliminazione che fa male ma non possiamo che pensare a domani, poi al Lecce, abbiamo ancora 4 partite dove cercare di fare bene. Fino all’Inter difficilmente recupereremo i giocatori. Accettare con arrabbiatura l’eliminazione però bisogna tramutarla in rabbia”

ELIMINAZIONE – “Arriva da prima, stasera bisognava stare dentro la partite, perchè le occasioni venivano, la percezione che potessimo fare male. Su questo bisognava giocare, poi è diventato tutto più facile. Alla fine Soulé poteva far gol e giocare con la speranza di vincere”. MILIK IN PANCHINA – “Loro han corso molto all’inizio, avevo bisogno di gamba e corsa e credevo che nel secondo tempo Milik, Miretti, Iling aumentassero la tecnica, ma eravamo già sotto”.

I GIOVANI – “Si riparte domani, buttare giù l’eliminazione e poi Parigi per la qualificazione. Miretti ha già fatto 10-12 partite, Soulé ha fatto bene sta crescendo, Iling un mese con noi, hanno entusiasmo e incoscienza e ci fa bene

EUROPA LEAGUE – “Europa League? Ce la dobbiamo conquistare, volevamo fosse una partita diversa col Psg ma invece ha valore solo per noi”.