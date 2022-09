Allegri sincero: “C’è una cosa su cui dobbiamo migliorare subito!”

Allegri sincero – Massimiliano Allegri ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo Juve-Spezia. Ecco le sue dichiarazioni riportate da ilbianconero.com:

“Bene all’inizio, poi siamo calati un po’ nell’intensità e abbiamo avuto delle difficoltà, correndo indietro negli smarcamenti, rallentando la palla, dando in questo modo coraggio allo Spezia. Comunque abbiamo subito pochissimo, ma dovevamo fare meglio”.

Allegri sincero, le parole dopo Juve Spezia

“L’importante era vincere e lo abbiamo fatto senza subire gol, di questo c’è da essere contenti. Dobbiamo però migliorare: dobbiamo avere la forza di capire che quando abbiamo la palla il gioco va comandato e gestito, ma si può fare anche in fase difensiva, senza andare in giro per il campo rischiando le imbucate. Non bisogna mai smettere di smarcarsi, perché se si rimane fermi nelle posizioni tutto diventa più difficile”.

“Kean? Si è messo a disposizione, con una buona partita: giocare vicino a Vlahovic lo può aiutare ad avere situazioni favorevoli, lui può giocare da centravanti o da esterno a seconda delle situazioni”.

“Dusan può ancora migliorare in area e nella pulizia del gioco, e già lo sta facendo; è anche molto bravo a tirare le punizioni, specie dalla media distanza; Milik ha grandi qualità, ha segnato un gol stupendo. Tornando alle punizioni, adesso è arrivato anche Paredes, un calciante a destra, un giocatore forte, che ha grande tecnica”.