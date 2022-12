Amichevole Juve Rijeka, Allegri ritrova 4 titolari

Amichevole Juve Rijeka – Il primo dei tre test prima di ricominciare il campionato è stato più che positivo per la Juventus visto il successo ottenuto contro l’Arsenal all’Emirates Stadium con tanti giovani in campo.

Giovedì ci sarà la seconda amichevole per i bianconeri, che affronteranno in casa il Rijeka. Un test quindi sulla carta più semplice rispetto a quello di Londra visto che i croati si trovano nelle ultime posizioni del campionato locale.

Come contro i gunners, è probabile che si vedranno tanti ragazzi dell’under 19 e della Next Gen impegnati. Le assenze rimangono infatti tante tra infortuni e coloro che sono stati impegnati a lungo al Mondiale e che ancora devono tornare alla Continassa come Danilo, Alex Sandro, Bremer, Di Maria, Paredes e Rabiot.

Amichevole Juve Rijeka, tornano 4 titolari

QUATTRO IN PIU – I giocatori che Allegri dovrebbe avere di nuovo a disposizione sono quattro, ovvero, Szczesny, Milik, Mckennie e Filip Kostic. Quest’ultimo, è pronto a riprendersi la fascia sinistra di cui è diventato proprietario fin da subito.

Il serbo è infatti il secondo giocatore per minutaggio dell’intera rosa da inizio stagione, paradossale visto che è arrivato a pochi giorni dal debutto in campionato. Per Mckennie invece la situazione è differente; lo statunitense ha avuto più bassi che alti nei primi mesi e il mercato di gennaio potrebbe riservare novità sul suo futuro.

La Juve non lo considera in alcun modo incedibile anzi, per un’offerta intorno ai 30 milioni potrebbe far partire il centrocampista. Intanto, Weston, torna a disposizione di Allegri per riconquistare uno spazio che sembra aver perso a favore dei giovani come Miretti e Fagioli.

allegri-allenamento

fonte: ilbianconero.com