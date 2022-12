Bernardeschi intervista: “Scudetto Juve possibile! Allegri il top, sul bel gioco…”

Bernardeschi intervista – Federico Bernardeschi, ex giocatore della Juventus, ha parlato così della rimonta scudetto: “Crederci è giusto, che tifosi saremmo se non ci credessimo? Credo che la Juve abbia un qualcosa dentro che le altre squadre non hanno, per cui credo in questa grande rimonta”.

ALLENATORI – “Mi sono trovato bene con tutti. Nonostante le voci con Andrea e con Sarri ho avuto un ottimo rapporto, ma per me Max resta il top. Sua filosofia? Bastano due parole: è un pratico e un vincente”.

BEL GIOCO – “Capisco che ai tifosi possa piacere il bel gioco, ma giocare bene e poi non vincere niente non ti porta a festeggiare e soprattutto se non hai una squadra adatta ad esprimere quel tipo di gioco non puoi certo inventartelo”.

“Se non hai un centrocampo con tre palleggiatori – dice a Radio Bianconera – non potrai mai portare in campo un certo tipo di calcio per cui l’allenatore bravo è quello che conosce le caratteristiche dei suoi uomini e riesce a portarli alla vittoria sfruttandole al meglio”.

bernardeschi-a-terra

fonte: ilbianconero.com