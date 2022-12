Inchiesta Juve, Sarri: ‘Parlai con Paratici, mi disse di accordarmi…”

Inchiesta Juve, le parole di Sarri agli inquirenti – Nella giornata di ieri sono state le parole di Paulo Dybala a diventare tema di dibattito dopo la pubblicazione delle sue dichiarazioni agli inquirenti, mentre oggi ne arrivano di nuove, firmate Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Juve, riporta la Gazzetta, spiega:

Inchiesta Juve, le parole di Sarri

“Parlai al telefono con Paratici perché eravamo in lockdown. Mi disse che c’era già l’accordo con i calciatori e che sarebbe stato opportuno che anche io mi accodassi. A me è stata proposta solo la rinuncia di quattro mesi, con tre mesi che sarebbero stati pagati sul contratto dell’anno dopo”.

Il tecnico – si legge – a questo punto si è preoccupato di poter essere esonerato e non ottenere poi gli stipendi arretrati, tanto che “alla fine è stato previsto per me l’incentivo all’esodo in caso di esonero”. Un fatto poi realmente avvenuto.

sarri-esulta

fonte: ilbianconero.com