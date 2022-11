Igor Shalimov, ex centrocampista dell’Inter, parla della Juve e di Paulo Dybala in una intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Shalimov su Juve e Dybala

La crisi della Juve se l’aspettava?

«Dico una cosa: ma perché hanno lasciato andare via Paulo? Come si fa a rinunciare a un talento come quello dell’argentino? Una volta in Italia c’erano i numero 10 più forti del mondo, italiani e stranieri. Alla Juve hanno visto Platini, Baggio, Del Piero, Zidane: oggi non c’è il fuoriclasse».