Bonucci manda un segnale da leader a tutta la Juve

Bonucci e il segnale da leader – Le vacanze sono praticamente agli sgoccioli e all’interno del quartier generale della Continassa si prova a distogliere le attenzioni da quanto sta accadendo in società con la ripresa degli allenamenti.

Si terrà infatti domani la prima seduta, con Allegri che potrà contare sui giocatori rimasti a Torino, oltre a quelli rientrati dagli infortuni, con Paul Pogba che è atteso sul terreno di gioco più di chiunque altro.

Ma c’è anche chi ha voluto anticipare i tempi e si tratta di Mattia De Sciglio e Leonardo Bonucci, con quest’ultimo che sui social ha anche ‘mandato’ un chiaro segnale da vero leader dello spogliatoio e della causa Juventus.

L’ULTIMO SUPERSTITE – Bonucci è infatti l’ultimo eroe sopravvissuto dell’era dei 9 scudetti, a maggior ragione ora che anche Pavel Nedved e Andrea Agnelli hanno fatto le valigie e abbandonato la nave.

Dunque, nessuno più di Leonardo attualmente consoce meglio l’ambiente in cui si trova e messaggi motivazionali come quello postato ieri sulla sua pagina social, fanno evincere maggiormente cosa rappresenti la Juventus, per chi mai se ne fosse scordato. Ecco perchè allenarsi da solo e anticipando i tempi può rivelarsi ancora più significativo e più simbolico in un momento delicato e burrascoso come questo.

bonucci-capitano-juve

fonte: ilbianconero.com