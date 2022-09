Bonucci parla della situazione rigoristi. Leonardo Bonucci ha parlato così di Juve-Salernitana ai microfoni di SportItalia. Il capitano bianconero si è soffermato su quanto accaduto nel corso della gara contro i campani e sulla questione rigoristi.

SUL GOL – “La mia sensazione è quella che la maglia da rosa era diventata bianca. La mia posizione da regolamento non influiva, non davo fastidio ai loro giocatori. Purtroppo è stato un errore importante che cambia una partita e ci sono due punti lasciati per strada. Ci spiegheranno all’ennesimo incontro con gli arbitri cosa è successo. Candreva stava a una metro dalla linea di fondo, è impossibile che fosse salito velocemente mettendo tutti in fuorigioco. Peccato ma ci sono gli ultimi 20 minuti del primo tempo che non ci possiamo permettere”.

Bonucci sui rigoristi della Juve

RIGORISTI – “Siamo io e Vlahovic. Con il Sassuolo aveva detto a me di tirarlo poi lui se la sentiva e ha fatto gol. Oggi è successo il contrario, poi è una decisione del momento”.

COME JUVE-SASSUOLO – “Era a Reggio Emilia quando Gigi ribaltò lo spogliatoio. Rimane nello spogliatoio quello che succede lì. L’importante è farci domande su quello che succede spesso da anni. La Juve per storia, per mentalità e giocatori che hanno vestito questa maglia deve vivere le gare al 100% in ogni attimo e lo dobbiamo imparare in fretta. Deve essere un rimbalzo verso il positivo la rabbia, che si deve trasformare in forza. Il gruppo è un bel gruppo, ma le manca un saltino per diventare un grande gruppo”.