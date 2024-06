Chiellini annuncia: “A settembre tornerò alla Juventus”

In attesa di grandi rinforzi in campo, che tra l’altro stanno anche già arrivando come Michele Di Gregorio e Douglas Luiz in attesa di altri, giunge la conferma a proposito di un acquisto di spessore in dirigenza: quello di una bandiera assoluta come Giorgio Chiellini. L’ex difensore, attuale opinionista per questi Europei in corso, è pronto a sbarcare alla Continassa per una nuova avventura bianconera dopo il torneo continentale e le vacanze.

Chiellini annuncia il ritorno alla Juventus

A confermarlo è direttamente il 39enne nel corso di un’intervista al quotidiano spagnolo AS: “A settembre tornerò a Torino – riferisce Chiello – che è casa mia. E’ stata una decisione presa in famiglia. Ho già un contratto da ambasciatore in bianconero ma sono pronto a una nuova avventura nella squadra della mia carriera. Devo continuare ad imparare e sono pronto a farlo specialmente in un club per me importantissimo”.

Come già svelato, il classe 84 reduce dall’esperienza americana al Los Angeles dove nel post carriera aveva iniziato una carriera dirigenziale ricoprirà una carica intermedia tra dirigenza e allenatore diventando un riferimento anche per lo spogliatoio considerando anche le dinamiche che conosce perfettamente, specialmente alla corte di Madame.