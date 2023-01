Cuadrado delude Allegri, ecco quando può tornare in campo

Cuadrado delude Allegri – Tornano i big, o almeno si sono rivisti sul campo di allenamento Pogba e Vlahovic, entrambi parzialmente con il gruppo ma il numero degli assenti non si ferma a loro due.

Chi non è ancora sceso in campo nel 2023 è Juan Cuadrado, fermo dalla sosta per il Mondiale, Quel Mondiale a cui il colombiano non ha partecipato e che avrebbe dovuto aiutarlo a riposare e ritrovare la miglior condizione dopo essere stato spremuto nella prima parte di stagione.

Obiettivo fallito, visto che Juan ha accusato un problema al ginocchio dal quale non ha ancora recuperato. Si penava inizialmente che sarebbe tornato a disposizione già a fine dicembre prima di capire che i tempi fossero decisamente più lunghi.

RICHIAMO ESTERO – Allegri sperava in un suo rientro in settimana, cosa che fino ad ora non è avvenuta e che costringerà il tecnico a inventarsi nuovamente qualcosa sulla fascia destra come il jolly Mckennie o arretrate Chiesa in quella posizione. Tra Atalanta e Monza, anche per Cuadrado sono queste le partite cerchiate in rosso ma intanto l’emergenza sulla corsia resta.

Una situazione che condiziona anche il mercato. Se già le strade tra l’ex Chelsea e la Juve erano destinate a dividersi al termine della stagione (e del contratto), questo stop fisico non aiuta di certo il colombiano a cambiare la situazione. Un addio che l’Al Nassr vorrebbe anticipare visto che il nuovo club di Cristiano Ronaldo ha mostrato interesse per avere Cuadrado fin da gennaio. La Juve però ha altre idee.

CUADRADO E… – Perdere l’esterno bianconero significherebbe dover per forza muoversi sul mercato nelle prossime settimane per un colpo a destra e i nomi (dal grande obiettivo Fresneda a quelli più low cost come Maehle o Karsdorp) non mancano ma anche se si concretizzasse una di queste operazioni, con la cessione eventuale di Cuadrado la Juve si ritroverebbe comunque scoperta.

Ecco perché è difficile ipotizzare l’addio del colombiano a gennaio anzi; a Torino rimane viva l’opzione di aggiungere a Cuadrado un altro elemento viste anche le condizioni fisiche incerte del giocatore.

fonte: ilbianconero.com