De Zerbi: “Io alla Juve? Ecco tutta la verità”

Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton, ha parlato ai microfoni di Sportitalia soffermandosi anche su dei precedenti legati alla sua carriera e a quando fu accostato fortemente alla Juventus. Ecco le sue parole:

De Zerbi parla del suo accostamento alla Juve

“Le voci su un mio avvicinamento alla Juve? La Juventus è una delle società più importanti d’Italia, ma non mi sembra giusto parlare di un’altra società in questo momento, tra l’altro in panchina siede anche un allenatore (Allegri ndr) con cui ho un buonissimo rapporto”.

“In ogni caso dico sempre che in questo tipo di situazioni bisogna essere in due a volerlo, poi in generale prima di un accettare un incarico ho bisogno di sentirmi seguito dalla squadra”.