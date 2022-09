Fagioli chiede più spazio: “Molti giovani inglesi giocano in Premier League”

Niccolò Fagioli, centrocampista della Juventus, è in ritiro con la nazionale Under 21. Il 21enne ha parlato chiaro ai microfoni di Rai Sport, dopo la sfida tra Italia Under 21 e Inghilterra, soffermandosi sulla sua avventura in maglia Juve:

“L’anno scorso alla Cremonese è stato importantissimo, ora spero di ritagliarmi il mio spazio”.

Con un obiettivo ben preciso, per la sua crescita: “Dove migliorare? Sicuramente nella finalizzazione” ha ammesso, per poi analizzare lucidamente la sconfitta per 2 a 0 incassata contro i pari età d’oltremanica, che a suo dire hanno un vantaggio: “Siamo contenti della prestazione, non del risultato. Abbiamo creato tanto e concretizzato poco. Loro sono veramente forti, in molti giocano in Premier League”.