Fagioli rivela: “Stavo per firmare con l’Inter”

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli ha rivelato un suo retroscena che riguarda l’arrivo alla Juventus. Lo ha fatto sul canale Twitch della Vecchia Signora:

Intervista Fagioli

“Ero al Piacenza in quegli anni, poi andai alla Cremonese e in quel periodo lì stavo andando a fare il provino all’Inter. Avevo quasi firmato, poi è arrivato Gigi Milani che ha cambiato tutto. Ho scelto la Juventus fin da subito. Milani è la persona più importante qui alla Juve, mi ha portato in questa società, lo sento spesso e mi dà tanti consigli. Lo ammiro molto”.