Formazioni ufficiali Milan Juve, le scelte di Allegir e Pioli

Formazioni ufficiali Milan Juve – Torna la Juventus in campo dopo la vittoria contro il Maccabi in Champions League. I bianconeri scendono in campo contro il Milan a San Siro. Queste le squadre in campo :

Formazioni ufficiali Milan Juve, le scelte

Milan (4-3-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Rebic, Bakayoko, Dest, Origi, Thiaw, Krunic, Vranckx, De Ketelaere

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, McKennie, Miretti, Paredes, Fagioli, Kean, Soulé

Arbitro: Orsato di Schio