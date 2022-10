Nedved: “Non voglio trovare alibi, ma abbiamo perso punti perché…”

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Milan. Queste le sue parole:

INIZIA LA VERA STAGIONE – “Nel calcio in generale non ti danno tempo, è difficile quando parti male come noi. Ora stiamo cercando di recuperare punti, stasera è una partita più importante per noi che per il Milan perchè siamo in ritardo”.

LEAO – “Leao è determinante, si è visto l’anno scorso, un pezzo dello Scudetto appartiene a lui. Noi abbiamo giocatori che potrebbero diventare come lui, sono sulla strada buona. Vlahovic per esempio è quel tipo di giocatore, anche Kean, sono già forti ma vanno aspettati. In Dusan io vedo un piccolo Ibra, quando è arrivato a Torino nel 2004 non era quello di oggi, Dusan è su quella strada, con il fisico che ha”

MILIK – “Può assolutamente aiutare Dusan nella crescita, è molto valido tecnicamente e gli piace venire incontro mentre Vlahovic attacca la profondità. L’abbiamo preso per queste caratteristiche”

MOTIVO DI CALO – “Difficile giustificare questo inizio, non è mai bello trovare alibi, noi abbiamo pensato tanto, fatto tante valutazioni su di noi e sui giocatori. Magari sulla squadra che avevamo dato in mano a Massimiliano, ma ora si può ancora recuperare, se aggiungi anche gli infortuni che per noi sono pesanti, non abbiamo ancora visto la squadra tipo che avevamo in mente io vedevo difficoltà fisiche. Ho visto una squadra debole nei contrasti, non è stata una vera Juve, deve essere combattiva, se non lo sei non vinci le partite. Quello è mancato”.

RIMPIANTI – “Ora non si piange, dobbiamo combattere e recuperare punti a cominciare da stasera, poi vedremo quanto avremo sbagliato”.