Juve retrocessa in B? Scenario lontano, ma…

Juve retrocessa in B? Torna in scena la giustizia sportiva. E a dominare la “classifica delle preoccupazioni” ora, in casa Juventus, è la “manovra stipendi”, quella che al tempo del Covid – come scrive La Gazzetta dello Sport – era stata vissuta come un esempio virtuoso di realismo a campionati fermi.

E invece l’accordo, spiegano i pm, rappresenta “falsamente” la situazione “perché l’intesa società-calciatori non prevedeva la rinuncia alle quattro mensilità marzo-giugno, ma “ad una sola, con recupero certo e incondizionato” delle altre tre, e con un effetto finanziario positivo non di 90 (cifra a bilancio), ma di 22.354,647,70 euro”.

Juve retrocessa in B? Tutti gli scenari

È questo il confine più delicato dell’inchiesta, sottolinea la rosea. Secondo i pm, se gli accordi individuali di “riduzione stipendiale” del 2020 e del 2021 furono depositati in Lega come quelli di “integrazione stipendiale” per le stagioni successive, le “scritture private integrative”, a garanzia del pagamento incondizionato delle integrazioni stipendiali, sono “documenti mai resi pubblici, occultati al di fuori della sede sociale e sequestrati il 23 marzo 2022”.

In Figc c’è prudenza, il presidente Gabriele Gravina non ha parlato. Tutto si gioca sull’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva. In cui al comma 4 si prevede la “penalizzazione di uno o più punti in classifica” per la società che “mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti”. Una pena comunque “afflittiva”.

Con “uno o più punti” in meno, il club dovrebbe dunque perdere qualcosa (esempio: la qualificazione in Champions). Se invece non perdesse niente, la penalizzazione sarebbe spostata nella stagione successiva. Dunque una via di mezzo fra l’ammenda per le “irregolarità gestionali”, e l’ipotesi catastrofica del comma 2, un trucco di bilancio tale da permettere l’iscrizione ai campionati scorsi, qualcosa che porterebbe addirittura alla retrocessione.

“Uno scenario paradossale per una società che, proprio nel periodo contestato, ha proceduto a una doppia ricapitalizzazione per 700 milioni. Uno scenario lontano, estremo e davvero del tutto improbabile“, assicura Gazzetta.

