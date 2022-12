Kaio Jorge torna in campo? Il programma per la Juve

Kaio Jorge torna in campo? Non è sfuggita ai più attenti la presenza di Kaio Jorge alla cena di Natale della Juve, immortalata con diversi scatti poi condivisi sui social anche dagli stessi giocatori.

Kaio Jorge torna in campo? Le ultime

Come confermato da Sky Sport, il giovane brasiliano è ormai vicino al rientro in campo: per lui potrebbe aprirsi un po’ di spazio tra le file della Next Gen, dove avrebbe la possibilità di mettere minuti nelle gambe e ritrovare la giusta condizione dopo la lunga pausa forzata per l’infortunio.

cuadrado-kaio-jorge

