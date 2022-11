Quando torna Kaio Jorge? Il futuro di Kaio Jorge è ancora tutto da scrivere. Mentre la Juve è praticamente decimata dalle partenze per il Mondiale, il giovane attaccante brasiliano sta proseguendo il suo percorso di recupero dall’infortunio, con la luce in fondo al tunnel che sembra finalmente vicina.

Quando torna Kaio Jorge? Gli aggiornamenti sul suo futuro

Per rivederlo al 100%, però, molto probabilmente bisognerà aspettare il periodo attorno a marzo 2023, ma non necessariamente la sua carriera proseguirà in bianconero.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, non è da escludere per lui un prestito in un’altra squadra di Serie A o all’estero, magari proprio nel “suo” Brasile dove Santos e Flamengo gli garantirebbero una maglia da titolare.

L’ipotesi alternativa – e forse più facilmente percorribile ad oggi – è quella di una “spola” tra la prima squadra e la Juve Next Gen, dove potrebbe tornare a giocare con continuità.

cuadrado-kaio-jorge

fonte: ilbianconero.com