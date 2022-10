Locatelli sicuro: “Sono pronto a farlo per i tifosi Juve”

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Juve-Empoli. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

ATTEGGIAMENTO – La cosa più importante è l’atteggiamento, poi quando lo metti in campo le qualità si evidenziano. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento.

LA MIGLIOR PARTITA? – Sì ho fatto una buona partita, sono soddisfatto ma la cosa importante è sempre vincere. So che le aspettative su di me sono alte e io do tutto per la maglia, sono pronto a ripagarle.

BARZELLETTE – Sì (ride, ndr.), in questi momenti ci siamo uniti come gruppo, la barzelletta è una cosa per tirarci su di morale…

NUOVO ARRIVO IN FAMIGLIA – La cosa più bella della nostra vita, quando hai una famiglia che ti segue e ti vuole bene, andare a casa è sempre la cosa più bella. Non voglio spoilerare troppo (sul bebè in arrivo, ndr.), non ho ancora detto se è maschio o femmina…

PAREDES – Ci troviamo molto bene, è un bravo ragazzo. Mi piace giocare con lui, possiamo fare bene insieme, sono felice del suo arrivo.

VERSO LA CHAMPIONS – Stiamo meglio fisicamente, abbiamo una partita decisiva e dobbiamo pensare a vincere, poi vediamo come va.