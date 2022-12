Moggi: “Calciopoli inventata, ma stavolta la Juve si è incolpata da sola”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l’ex dirigente della Juve Luciano Moggi ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull’inchiesta in cui è indagata Madama.

‘Calciopoli è stato inventato, questa vicenda è una cosa per cui la Juventus si è incolpata da sola. Sono state fatte delle dichiarazioni, che presentano delle colpe di alcuni amministratori, come, per esempio, Stefano Bertola, che, anzichè fare le battute, poteva guardare attentamente come facevamo io e Giraudo nell’amministrazione e non andare a ruota libera, provocando tutti gli ammanchi che ci sono stati. La prima colpa è soprattutto degli amministratori e, in modo particolare di Bertola’.