Nedved: “Allegri sfortunato fino ad ora…”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Benfica: “Indagini? La posizione è chiara, la società ha rilasciato un comunicato, c’è poco da aggiungere. Ci stiamo difendendo e ci difenderemo. Parleremo solo nelle sedi opportune.

BENFICA – Credo che stasera c’è solo un risultato da fare: la vittoria. Un’impresa vera. Perché io credo che le partite contro Torino e Empoli non basterebbero stasera, dobbiamo fare molto meglio.

GATTI – La prima in Champions? Sì, sicuramente per lui non sarà una partita semplice in uno stadio caldo come questo. E’ difficile giocare qui, io l’ho fatto, è sempre complicato. Sarà una bella prova per lui, sul ragazzo nessun dubbio. Si impegna, migliorerà tanto, è un ragazzo d’oro, ha una voglia immensa, farà una bella carriera. Ha la possibilità di giocare stasera, anche perché si è fatto male Alex Sandro, il mister è stato un po’ sfortunato. Ha avuto delle idee, poi ha dovuto modificarle nelle ultime ore per gli infortuni, come quello di Paredes.

EUROPA LEAGUE – Io credo che noi pensiamo fino alla fine di poter giocare in Champions, lo vogliamo dimostrare stasera. Aspettiamo”.

