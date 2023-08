Sportitalia – Vlahovic non è convinto di andare al Chelsea. O meglio, vuole riflettere sul suo addio alla Juventus.

Lo conferma il giornalista di Sportitalia esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che attraverso Twitter ha rivelato le ultime sulla trattativa:

Sportitalia – Vlahovic-Chelsea

Per Dusan Valhovic profonde riflessioni sul Chelsea Ha chiesto tempo 24-36 ore di tempo, può accettare ma vuole pensarci.

La Juve in ogni caso chiede 40 milioni di conguaglio. E pensa di poter andare su Lukaku a prescindere dallo scambio, trovando eventualmente un’altra soluzione per Dusan

Perchè la Juve vuole cedere Vlahovic

Allegri vuole Lukaku, Lukaku vuole la Juventus. L’operazione col Chelsea, però, non è ancora vicina alla chiusura. Non è più un mistero da giorni, Giuntoli sta provando a inserire Vlahovic nell’affare.

Due piccioni con una fava, questo l’obiettivo del dirigente bianconero: prendere il belga e piazzare il serbo, un ‘peso’ per il monte ingaggi e calciatore poco gradito allo stesso tecnico livornese.

Vlahovic , dubbi anche del Chelsea

Per quanto riguarda Vlahovic e il Chelsea, però, arrivano segnali da Londra poco confortanti per Giuntoli e soci. Nel club inglese, secondo Jacob Steinberg del ‘The Guardian’, c’è in sostanza una spaccatura. O quantomeno pensieri diversi sul classe 2000: una parte del club è grande ammiratrice del numero 9 bianconero, mentre Pochettino nutre più di qualche dubbio sull’adattabilità al suo calcio dell’ex Fiorentina.

Real e Tottenham su Vlahovic

Vlahovic resterebbe volentieri alla Juventus ma non si impunterebbe in caso di cessione

Resta nel mirino di due squadre che cercano una punta. E non sono due squadre da poco: Real Madrid e Tottenham.

I blancos hanno perso Benzema e non l’hanno ancora sostituito perché hanno in testa solo Mbappé, l’altro grande tormentone estivo.

Le difficoltà nella trattativa con il Psg spingono Florentino a guardarsi intorno e il serbo della Juve è un nome caldo. Gli Spurs, invece, devono sostituire Kane, destinato al Bayern.

La roma vuole Milik