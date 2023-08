La Roma vuole Milik, ecco quanto chiede la Juve

La Roma vuole Milik – E’ questa l’ultima idea di Mourinho per risolvere il problema in attacco. Il tecnico giallorosso ha bussato alla porta della Juventus; anche i bianconeri devono risolvere un rebus in avanti sempre alle prese con l’affare Lukaku.

La Roma vuole Milik

La Roma è alla ricerca del sostituto di Abraham infortunato e che starà fuori per un bel po’. Sfumati Scamacca e Morata, secondo quanto riferito da Tuttosport, Tiago Pinto ha chiamato la Juve per sondare la situazione di Milik. Non mancano e non mancheranno dunque sorprese in queste ultime settimane di calciomercato.

Quanto costa Milik

Il polacco è stato acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia proprio quest’estate per 6,3 milioni di euro pagabili in tre esercizi a partire da luglio 2023, più 1,1 di bonus. La Juve non ha chiuso la porta ai giallorossi ma ha fatto una richiesta ben precisa, servono almeno 15 milioni per lasciar partire Milik.

L’attaccante polacco della Juventus è finito con prepotenza nei radar della società giallorossa, tanto che il dg Pinto avrebbe già alzato il telefono per avviare i contatti con il club bianconero. La Juve è disposta a parlarne, ma è chiaro che per meno di 15 milioni di euro non se ne discute.

Ingaggio Milik

Arkadiusz Milik percepisce uno stipendio pari a 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Sono cifre e numeri ritenuti troppo alte per la Roma, motivo per cui la trattativa sembra bloccata già in fase di partenza. Non è la prima volta che il nome di Milik viene accostato a quello della Roma: infatti la punta quando lasciò il Napoli per il Marsiglia, fu molto vicino all’approdo in giallorosso.