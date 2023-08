Lukaku a Torino già mercoledì?

Lukaku a Torino – La Juventus prova ad accelerare per regalare a Massimiliano Allegri il suo centravanti preferito, ovvero Romelu Lukaku.

Iico ci riprova con Lukaku, perché è convinto che con il belga in rosa la sua Juventus abbia tutte le carte in regola per poter vincere lo scudetto

Lukaku a Torino

Stando a quanto riportato da “Sky Sport”, i contatti tra i bianconeri ed il Chelsea per il belga dovrebbero intensificarsi tra oggi e domani.

Il bomber classe 1993 che, addirittura, potrebbe essere a Torino già nella giornata di mercoledi.

Lukaku con Vlahovic?

Resta da capire se i contatti tra Juve e Chelsea continueranno a riguardare anche Dusan Vlahovic, o se il centravanti serbo verrà ceduto in un secondo momento, magari ad un altro club.

Sono frequenti nel corso della giornate le “call” con Londra per trovare la soluzione che vada bene a entrambi i club.

Questa settimana può essere decisiva per portare il belga a Torino e il serbo a Londra, a patto che il Chelsea aumenti l’offerta: i 20 milioni di conguaglio non bastano, per i bianconeri ce ne vogliono 40.

Decisiva sarà, ancora una volta, la volontà del giocatore Lukaku che sta spingendo fortemente per sbarcare a Torino e cominciare la terza avventura in Italia dopo le due all’Inter.

Contatti Juve-Lukaku

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’idea Lukaku sarebbe nata su indicazione precisa di Allegri, e i primi contatti tra la Juve e l’avvocato-agente Ledure risalirebbero addirittura a marzo.

L’estate del belga non è stata sinora una delle più facili sul mercato. La rottura con l’Inter e il burrascoso rapporto col Chelsea non fanno dormire sonni tranquilli al giocatore, che si trova costretto ad aspettare ancora la Juventus.