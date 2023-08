Kostic Juve, nessuno se lo aspettava

Kostic Juve le strade potrebbero separarsi. L’ipotesi è emersa questa mattina dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: secondo la rosea, nemmeno Filip Kostic è più considerato intoccabile in casa Juve.

Kostic Juve possibile cessione

La Juve potrebbe cedere Kostic difronte ad una offerta considerevole e non Samuel Iling-Junior sull’altare del bilancio.

Il serbo ha disputato una stagione da protagonista con tanti assist ma non basta difronte alle esigenze del bilancio.

Nessuno è intoccabile, e la sensazione è che l’esterno serbo non si muoverà da Torino non è più radicata come un tempo. Si attende una offerta irrinunciabile, una di quelle che forse la Juve si attendeva dalla Premier League proprio per Iling, che invece potrebbe finire per restare.

Nonostante una stagione fatta di alti e bassi la sua permanenza fin qui non è mai stata in dubbio, ma Kostic potrebbe lasciare la Juventus.

Il serbo infatti potrebbe essere sacrificato per arrivare a Carlos Augusto, da tempo nel mirino dei bianconeri e per il quale si sta accendendo un’importante concorrenza.

Qualcosa si muove sulla fascia sinistra e nel calciomercato della Juventus. In particolare per i prossimi giorni sino a chiusura del mercato ci si aspettano mosse da Giuntoli, con un occhio al bilancio e mantenendo inalterato il valore della rosa.

Quanto ha pagato Kostic la Juve?

La Juventus raggiunse l’accordo con la società Eintracht Frankfurt per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filip Kostić a fronte di un corrispettivo di 12 milioni di euro, pagabili in tre esercizi

A questa cifra si aggiungono oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, fino ad un massimo di 1,5 milioni. Inoltre, sono previsti premi fino ad un massimo di 3 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni.

Ingaggio Kostic

Il club bianconero ha sottoscritto con il calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026. Il suo è un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti più bonus, con il club bianconero che potrà sfruttare i vantaggi fiscali del Decreto Crescita sullo stipendio del giocatore

CHI E’ FACUNDO GONZALEZ