UFFICIALE – Ecatombe Juve, altro infortunio per Allegri!

Dal sito della Juventus arrivano notizie in merito all’infortunio di un giocatore che si stava mettendo in luce e in mostra in questo ultimo periodo di gare dei bianconeri. Si tratta di Illing-Junior.

LE CONDIZIONI DI ILING-JUNIOR

Samuel Iling-Junior, a seguito del trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra riportato ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso fratture: saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero.