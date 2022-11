Un problema continua a non dare tregua alla Juve

Non ce l’ha fatta. Ci ha provato Dusan Vlahovic, ma alla fine ha alzato ancora una volta bandiera bianca. La pubalgia continua a non dare tregua all’attaccante della Juve, racconta il Corriere dello Sport.

Juve colpita dalla pubalgia

Il centravanti serbo è rimasto fuori dai convocati per la quarta partita consecutiva, rimandando così l’appuntamento per il ritorno in campo all’ultimo match del 2022 della Juve: domenica con la Lazio di Sarri. Se anche il prossimo tentativo dovesse andare a vuoto, allora la gestione della pubalgia verrebbe dirottata dallo staff della Juve a quello della Serbia.