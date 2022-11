Chiesa out contro il Verona, l’annuncio di Allegri

A Verona, per la Juventus, non ci sarà nemmeno Chiesa. «Finché – ha spiegato Allegri – non trova stabilità al ginocchio ci sono dei momenti in cui avverte fastidio». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Chiesa out

Alla Continassa non è suonato alcun allarme: dopo dieci mesi ai box e i due spezzoni contro Psg e Inter, ha avvertito un po’ di stanchezza e qualche fastidio, abbastanza normale vista la lunga inattività. Motivi sufficienti per farlo rifiatare e non correre rischi. Se tutto andrà secondo programmi, rientrerà tra i convocati per la partita contro la Lazio.