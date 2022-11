Vlahovic emergenza continua, ecco cosa è successo

«Vedere Chiesa e Vlahovic insieme in campo è impossibile nell’immediato», ha chiarito ieri Massimiliano Allegri in casa Juventus. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic emergenza Juve

L’emergenza continua, nel caso di Vlahovic sale anche l’ansia. DV9 ha alzato bandiera bianca il 25 ottobre nella disfatta Champions in casa del Benfica, per una infiammazione all’altezza del pube e dell’adduttore. Da quel momento tanta terapia, pochi allenamenti e zero minuti in campo. Ieri ha provato, Dusan, ma alla fine in accordo con Allegri si è optato per un altro rinvio.