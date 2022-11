Juve di fronte ad una situazione inimmaginabile

La rimonta passa dal muro. Quello che Allegri è riuscito, ancora una volta, a mettere di fronte alla porta della Juve, imbattuta da quattro partite consecutive, coincise non a caso con altrettante vittorie, in Serie A. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La situazione inimmaginabile per la Juve

Gli zoppichi delle rivali hanno fatto sì che la Juve ora possa sperare di arrivare alla pausa per il Mondiale addirittura nelle prime quattro in classifica. Situazione inimmaginabile qualche settimana fa. Per far sì che dai buoni propositi si passi alla realtà dei fatti occorre battere il Verona. Sarebbe come minimo quarta.