Vlahovic gioca male? Ecco cosa incide sul serbo

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di Dusan Vlahovic.

Intervista Tardelli

Mancano i gol di Vlahovic.

«Sa cosa dicevano ai miei tempi? Se non ti danno i palloni è perché non ti fai vedere. Stavano giocando tutti male, lui come gli altri. Forse la pubalgia incide».

Comunque sarà ennesima ricostruzione il prossimo anno?

«Qualcosa andrà cambiato, soprattutto i nuovi. Io punterei tutto sui giovani, spero alla Juve abbiano imparato la lezione. Gli errori vengono da lontano»