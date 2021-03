Aguero addio City, è ufficiale: la Juve ora ci spera

Aguero addio City – Adesso è ufficiale: Sergio Aguero lascia il Manchester City. A confermarlo il comunicato dei Citizens, in cui si ringrazia l’argentino per la passione, l’impegno ma soprattutto i gol. Sono passati esattamente dieci anni dal suo arrivo in Premier League e adesso è tempo di nuove storie. Una può essere la Juventus.

Aguero addio City, la bomba da Manchester

SI PUO’ FARE – Come raccontato nei giorni scorsi da La Gazzetta dello Sport, il Kun potrebbe essere il nome giusto anche per convincere Cristiano Ronaldo a rimanere a Torino. L’argentino potrebbe infatti rappresentare un’alternativa di livello a costo zero, e potrebbe ricalcare le orme di Tevez, anche lui sbarcato dalla Premier in età “avanzata”.

Aguero, classe ’88, avrebbe mostrato voglia di cambiare aria e non disdegna una chance in Italia, dove non ha mai giocato. Al momento, un ritorno in Argentina sembra essere escluso. E la Juve ci pensa, sonda e valuta. Il Kun potrebbe fare al caso dei bianconeri…

fonte: ilbianconero.com