Arthur e Ramsey addio Juve: decisione presa per Allegri

Arthur e Ramsey – È ancora il tempo delle riflessioni, dei contatti sotto traccia, delle manifestazioni d’interesse che faticano a sfociare in una vera trattativa. Ma qualcosa si può muovere a breve e gli emissari del caso non si fermano mai, fermo restando a gennaio non è prevista una rivoluzione, piuttosto aggiustamenti concreti alla rosa.

Lì dove la Juventus appare carente di un centravanti adeguato a supportare il lavoro di Morata, Dybala e soci, ma anche – se tutte le esigenze in campo andranno a combaciare – un centrocampista di fisico e gamba, bravo nel supportare Locatelli in fase difensiva e magari liberarne la vena da incursore in quella offensiva.

Arthur e Ramsey addio Juve, ultime notizie calciomercato

O magari scambiandosi le mansioni, perché pure il mediano sott’occhio dovrà contribuire a cancellare le evidenti difficoltà dei bianconeri nel creare occasioni da gol e soprattutto concretizzarle.

Però il primo diktat è cedere e lì in mezzo la scelta è stata già fatta. Solamente dopo aver venduto 1-2 giocatori fuori dai piani si potranno sviluppare le manovre in entrata per il Cavani o l’Icardi di turno, sebbene alla Continassa i profili giovani rimangano di gran lunga i più graditi e chi pensa a Dusan Vlahovic non sbaglia.

E così, al di là di un Ramsey perennemente in lista di sbarco, è Arthur il nome potenzialmente più caldo sull’argomento.

fonte: ilbianconero.com