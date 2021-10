Bernardeschi addio Juve? E’ a un bivio: il punto

Bernardeschi addio Juve? Dopo quattro anni e il quinto appena iniziato, l’esperienza alla Juventus di Federico Bernardeschi sembra essere arrivata a un bivio. Il contratto dell’esterno ex Fiorentina scade nel 2022 e non esistono molte alternative: rinnovo o cessione.

Come riporta Calciomercato.com, pur senza una proposta ufficiale la Juventus ha comunque dettato le opzioni per il primo scenario: un rinnovo al ribasso, quasi dimezzato rispetto agli oltre 4 milioni netti percepiti attualmente da Bernardeschi. La cifra si aggirerebbe sui 2.5, che potrebbero sfiorare i 3 con determinati bonus.

Bernardeschi addio Juve? I dettagli

LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE. E RAIOLA… – La vittoria dell’Europeo e un avvio di stagione in cui Allegri gli ha dato fiducia sembrano aver dato nuova linfa a Bernardeschi, che finora ha sempre dimostrato di voler restare alla Juve e potrebbe continuare su questa linea. Ma la proposta di un prolungamento di contratto al ribasso – complice il suo rendimento al di sotto delle aspettative negli ultimi anni e la politica di abbassamento dei costi attuata dalla società – potrebbe cambiare le cose.

Bernardeschi, che intanto ha cambiato procuratore affidandosi a Raiola, sempre secondo Calciomercato.com non sembra disposto ad accettare questa soluzione e aspetta proposte più allettanti, magari dall’estero. Senza fretta. Fretta che ha invece la Juventus, che senza rinnovo lo metterebbe sul mercato già a gennaio, magari per concretizzare quello scambio rimasto in sospeso in estate con il Milan, che porterebbe Alessio Romagnoli a Torino.

chiesa-bernardeschi-italia

fonte: ilbianconero.com