Calciomercato Juve, l’annuncio di Calafiori sul suo futuro

Calciomercato Juve, Roberto Calafiori grande obiettivo per la difesa juventina. Sia per accontentare Thiago Motta prossimo alla panchina bianconera ma anche per se stessa, trattandosi di un profilo italiano, talentuoso e giovanissimo. L’identikit ideale per la Vecchia Signora che in questi anni ha avuto un monopolio sui talenti nostrani. L’obiettivo, a oggi, sarebbe quello di creare una coppia difensiva di assoluto livello con Bremer calciomercato permettendo.

Di sicuro non sarà semplice sfilare il difensore di 21 anni al Bologna. Dopo aver perso già il proprio allenatore, grande artefice della straordinaria stagione di quest’anno col ritorno in Champions League 60 anni più tardi, Joey Saputo non lascerà facilmente un’altra pedina importante dando l’idea di smontare una squadra che ha incantato l’Italia intera. Anche perché, appunto, il prossimo anno gli emiliani faranno l’ingresso nell’Europa che conta e non potranno di certo arrivarci spennati dal mercato.

Calciomercato Juve, Calafiori parla del futuro

Lo scenario potrebbe cambiare se dovesse essere direttamente il giocatore a chiedere e spingere per la cessione, dando spazio a quel punto a una sola grande uscita per poi fermare tutte le altre Zirkzee compreso. Ma le intenzioni di Calafiori sembrano già piuttosto chiare considerando che non ha assicurato la sua presenza al Dall’Ara per la prossima stagione, proprio come fatto da Thiago Motta che è poi uscito allo scoperto. Molti tifosi emiliani lo considerano ormai già lontano dal Bologna.

Intervistato oggi da Sportweek, Calafiori ha brevemente risposto sul futuro così: “Se lasciassi la città? Di Bologna mi mancherebbe tutto, la città, la gente, i compagni, Motta”. Parole che sanno ulteriormente di addio, che sia per imboccare l’autostrada in direzione Torino o altra meta. E a proposito dell’allenatore che potrebbe eventualmente ritrovare alla Juventus: “Come definirei Motta? Rivoluzionario, intelligente, rigoroso, preciso. Con lui ho imparato tanti aspetti specifici del calcio che non conoscevo”.