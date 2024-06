Calciomercato Juve, un bianconero nell’affare Calafiori: i nomi

Calciomercato Juve, si attendono novità sul fronte Roberto Calafiori. Perché Thiago Motta vorrebbe volentieri il difensore che ha plasmato ed esaltato a Bologna e lo stesso atleta vorrebbe approdare a Torino per seguire il suo maestro. Nei pieni del mister, il 22enne andrebbe a comporre un super tandem con Gleison Bremer per blindare la difesa per vie centrali. A sinistra c’è poi Andrea Cambiaso fresco del rinnovo e a destra momentaneamente Danilo, in attesa di comprendere sviluppi su Giovanni Di Lorenzo.

Per completare questo disegno bisognerà superare due ostacoli non indifferenti, ovvero il club emiliano da una parte e il Napoli dall’altra. Perché così come con Calafiori, anche Di Lorenzo avrebbe voglia di sbarcare alla Continassa con tanto di accordo privato già raggiunto. Ma priorità al centrale per il quale si parla di una cifra attorno ai 30 milioni di euro, valore che potrebbe essere abbattuto con l’inserimento di una contropartita.

Calciomercato Juve, chi potrebbe rientrare nell’affare Calafiori

A tal proposito, come riporta TuttoSport oggi in edicola, la società rossoblu non disdegna la possibilità che uno giovane juventino approdi al Dall’Ara. Spuntano i nomi di Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia, Tommaso Barbieri e Facundo Gonzalez. Uno di questi nomi potrà rientrare nell’affare e sbloccarlo definitivamente per la felicità di tutti, Bologna compreso che, al netto di un addio forse inevitabile data la volontà del giocatore, registrerebbe una plusvalenza assicurandosi in più anche un giocatore di qualità.