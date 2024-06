Juve, promozione in arrivo per Montero: di cosa si tratta

Promozione in arrivo per Paolo Montero. Lo anticipa l’edizione odierna di TuttoSport. Sta per giungere una bella soddisfazione per l’allenatore sudamericano protagonista a sorpresa in questo finale di campionato dopo l’esonero choc di Massimiliano Allegri. La sua presenza in panchina ha visto prima il rocambolesco 3-3 di Bologna proprio contro Thiago Motta, passato dallo sconfortante 3-0 all’esaltante pareggio finale, poi la vittoria per 2-0 col Monza allo Stadium con le reti di Federico Chiesa e l’oramai ex bianconero Alex Sandro.

Promozione in arrivo per Paolo Montero in casa Juve

Ma non è ovviamente per questo che sta per giungere il riconoscimento, piuttosto per il suo percorso bianconero con le giovanili dove ha lasciato un segno importante. Un risultato che lo porterà appunto a un nuovo traguardo importante. Come infatti riferisce il quotidiano, è a un passo il passaggio dalla Primavera alla Juve Next Gen dove prenderà il posto di Massimo Brambilla ormai in uscita.

Un riconoscimento importante per Montero legato al neo allenatore della Juve, Motta, da un rapporto importante maturato ai tempi di Coverciano. Discorso che ora potrà essere approfondito ulteriormente ora che l’italo brasiliano approderà alla Continassa. I due faranno due percorsi paralleli ma che avranno lo stesso obiettivo finale: portare la Vecchia Signora in alto. Dove può merita.