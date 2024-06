Calciomercato Juve, cambiano i piani per Barrenechea?

Calciomercato Juve, non solo Matias Soulé: c’è anche Enzo Barrenechea di rientro dal prestito del Frosinone e con un futuro tutto da appurare. Il centrocampista argentino, di appena 23 anni, è infatti potenzialmente un’altra opportunità di monetizzazione per la Vecchia Signora che ha bisogno di liquidità per finanziare gli acquisti dei grandi obiettivi Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners per i quali serviranno quasi 100 milioni di euro o addirittura cifra tonda in base agli sviluppi delle prossime settimane.

Calciomercato Juve, alla fine Barrenechea sarà ceduto?

Il che significa che bisognerà giocoforza vendere per raccogliere una tale cifra da reinvestire, e la società – in comune accordo con Thiago Motta – ha deciso sin da subito di sacrificare principalmente una serie di giocatori anche giovani lontani da Torino nell’ultima stagione piuttosto che dover far scelte estremi per dei big bianconeri come potrebbe essere una cessione di Gleison Bremer.

Così sul mercato Soulé, Dean Huijsen e altri profili di grande talento. In dubbio sembrava potesse esserci Barrenechea che il tecnico avrebbe voluto valutare in ritiro come eventuale risorsa da inserire in rosa, ma alla fine, come riporta Il Messaggero oggi in edicola, il club avrebbe deciso di lasciarlo partire comunque e per una cifra anche già fissata: 15 milioni di euro. Possibile che la Juventus alla fine abbia optato per un’altra cessione necessaria pur di centrare ad ogni costo i rinforzi estivi prefissati.