Calciomercato Juve – Dopo la sosta Mondiale si riaccenderanno i riflettori sui campionati nazionali. Oltre al campo giocato, ci sarà la finestra di mercato invernale.

Calciomercato Juve, cessione a sorpresa a gennaio

Secondo quanto riporta il Sun, in questa finestra il Tottenham potrebbe provare l’affondo per Weston McKennie e la Juventus non sembra intenzionata ad alzare le barricate per trattenerlo.

mckennie-juve-triste

fonte: ilbianconero.com