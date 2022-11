McKennie, Paredes e Kean quando tornano? Parla Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro l’Inter.

Conferenza stampa Allegri

Un giudizio su Kostic? Come sta Vlahovic?

“Vlahovic vediamo, stasera no. Vediamo se gli passa, domani dovrebbero rientrare McKennie e Paredes. Kean dovrebbe tornare martedì in gruppo. Qualcuno per le prossime partite lo recuperiamo, altrimenti facciamo con chi abbiamo e anche discretamente bene. Kostic ha fatto una bella partita, come tutti, fare un nome oggi è irrispettoso verso gli altri. Onana gli ha fatto una bella parata. La partecipazione del pubblico è stata importante”