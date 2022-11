Inzaghi in conferenza: “Sconfitta immeritata, tirato 8-9 volte in porta!”

Inzaghi in conferenza – Simone Inzaghi, in conferenza stampa, commenta così Juve-Inter, gara terminata 2-0 in favore dei bianconeri grazie alle reti di Rabiot e Fagioli. Ecco le sue parole:

GOL IN CASA E TRASFERTA – “Tutte e due le cose che hai detto. Le partite più complicate le abbiamo giocate in trasferta, dobbiamo migliorare nei big match e nei gol presi. La Juve ha tirato 3 volte in porta, 2 gol e 1 palo. Noi abbiamo tirato 8-9 volte, con occasioni più limpide”.

“Dobbiamo migliorare in questi match. La sconfitta ci rallenta, fa male, probabilmente per quanto visto in campo non è meritata. Il calcio è in equilibrio sugli episodi, il rammarico è aver chiuso il primo tempo sullo 0-0”.

PRESUNZIONE – “Presunzione no, prendiamo gol dopo la traversa di Calhanoglu. I gol in contropiede… dobbiamo fare meglio, due occasioni dove potevamo fare fallo. C’è stata l’occasione di Lautaro, l’intervento di Bremer, quello di Dzeko. Se la palla arriva a Brozo è diverso. Non riusciamo a far fallo e concediamo gol”.