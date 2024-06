Calciomercato Juve, fissato il prezzo per Chiesa: la richiesta

Federico Chiesa è il grande punto interrogativo del calciomercato Juve. Quale sarà il futuro dell’esterno 26enne in scadenza di contratto nel 2025? Dopo la Coppa Italia, date le sue parole e complice anche l’addio choc di Massimiliano Allegri, sembrava andasse dritto verso un futuro totalmente bianconero. Invece si è ribaltato totalmente lo scenario poche settimane più tardi, tanto da sembrare quasi più lontano che all’interno della Continassa.

Calciomercato Juve, la richiesta per Chiesa

Le negoziazioni per il prolungamento contrattuale, infatti, non decollano. O meglio c’è la prospettiva positiva solo nel caso di rinnovo ponte di appena un anno per rinviare successivamente i discorsi generali, ma in generale è stato invece rifiutato il rinnovo senza un rialzo dell’ingaggio. E cosa succede in questa fase di stallo? Con Euro 2024 si trasforma in una grande vetrina e la necessità di far cassa per la Vecchia Signora, sembra che la traiettoria sia anche già tracciata.

Alla finestra ci sono già diverse big pronte a sferrare l’assalto: il Livepool che ha nel frattempo tentato Michele Di Gregorio, il Napoli di Antonio Conte il cui tecnico sembra stravedere per il nativo di Genova, il Milan che con l’arrivo di Paulo Fonseca avrà bisogno di rinforzi e soprattutto – stando alle ultime – la Roma di Daniele De Rossi con l’ex centrocampista che vorrebbe particolarmente Chiesa. La Juventus nel frattempo, in attesa di capire gli sviluppi, ha fissato il prezzo: 40 milioni di euro.