Calciomercato Juve, c’è anche e soprattutto un difensore centrale tra gli obiettivi di quest’estate. E il primissimo nome sulla lista onon è di certo più un mistero: corrisponde a Roberto Calafiori, 22enne attualmente impegnato a Euro 2024 e pupillo assoluto di Thiago Motta che a Bologna lo ha plasmato e reso un giocatore di livello internazionale come sta dimostrando anche nel torneo continentale in Germania.

Calciomercato Juve, nuova idea Todibo per la difesa

Prestazione maiuscola contro l’Albania, poi l’autogol sfortunato contro la Spagna e giocata favolosa e determinante domenica sera contro la Croazia per l’assist vincente per Mattia Zaccagni. Il problema è il club emiliano che spara alto e di sicuro lo farà ancor di più una volta terminato l’Europeo. Già adesso siamo attorno ai 40 milioni di euro, motivo per cui la società, pur a malincuore dato anche il muro felsineo, è costretta a guardarsi attorno per eventuali alternative.

E se sullo sfondo resta viva la pista relativa a Jakub Kiwior dell’Arsenal già allenato da Motta ai tempi dello Spezia che costerebbe di meno e che all’ocorrenza può muoversi anche come terzino sinistro, spunta nel frattempo un’altra idea come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: si tratta di Jean-Clair Todino, giocatore del Nizza per il quale i bianconeri hanno chiesto informazioni in queste ore nel corso dei contatti per Khepheren Thuram destinato a sostituire Adrien Rabiot.