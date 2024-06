Calciomercato Juve, svolta per Thuram: è vicinissimo

Calciomercato Juve, c’è pieno ottimismo per l’approdo in bianconero di Khephen Thuram. Da quando Cristiano Giuntoli ha capito che Adrien Rabiot non avrebbe firmato firmare il rinnovo con la Vecchia Signora e ha accelerato per il 23enne del Nizza, la trattativa si è portata parecchio avanti tanto da poter essere già potenzialmente vicino a una svolta. La società è convinta di chiudere la questione in tempi brevi grazie all’offerta da 20 milioni di euro bonus compresi che dovrebbe bastare alla luce di un contratto in scadenza nel 2025.

Calciomercato Juve, Thuram si avvicina

A favorire ulteriormente è anche l’accordo raggiunto tra il calciatore e il club piemontese. Così alla Continassa, riporta La Gazzetta dello Sport, sono fiduciosi per una chiusura entro la prossima settimana. Significherebbe sbaragliare la concorrenza di diversi club europei, Inter compresa che valutava un ricongiungimento familiare, e dare soprattutto a Thiago Motta un altro rinforzo a centrocampo dopo l’approdo di Douglas Luiz per il quale si attende solo l’annuncio ufficiale con la nota della Juventus.

Se questa non è giunta ieri, lo farà di sicuro oggi come riporta la rosea. Entrambi saranno centrali nel nuovo 4-2-3-1 juventino, con Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli che andranno a completare il reparto. In uscita Weston McKennie ormai ai margini e che rischia la tribuna dopo il caso con l’Aston Villa e Fabio Miretti per il quale non dovrebbe esserci molto spazio la prossima stagione.