Caso Bernardeschi Juve, i bianconeri hanno le idee chiare

Caso Bernardeschi Juve – Cambiano gli allenatori, ma il ruolo di Federico Bernardeschi nella Juve è sempre lo stesso: lì, ai margini della rosa. Riserva della riserva, un’alternativa da mettere una manciata di minuti.

Con Pirlo in panchina, da inizio stagione, ha giocato meno di 500 minuti totali tra campionato e Champions; un totale di 17 partite delle quali solo tre da titolare: nel 2021 sedici minuti con l’Udinese e altrettanti con il Milan. Uno scenario decisamente diverso da quello che ci si aspettava al suo arrivo.

Caso Bernardeschi Juve, ecco cosa succede

L’OFFERTA – La Juve si pregustava la sua esplosione dopo aver investito 40 per prenderlo dalla Fiorentina, ora sta provando a piazzarlo. Dove? La pista Bundesliga si è bloccata sul nascere: nei giorni scorsi sulla scrivania di Paratici è arrivata un’offerta dell’Herta Berlino, ma neanche il tempo di valutarla che lo stesso Bernardeschi ha storto il naso declinando la proposta.

Grazie, ma non interessa. Niente Germania quindi, all’estero piace anche il Lione, in Francia, col quale la Juventus ha un ottimo rapporto soprattutto dopo l’operazione De Sciglio.

IN ITALIA – Nei giorni scorsi è stato accostato al Milan ma, come riporta Calciomercato.com, in questo momento i rossoneri non sono interessati a Berna. Un anno esatto fa, nel gennaio 2020, il giocatore è stato vicino al trasferimento a Milano quando le due società stavano provando a mettere in piedi uno scambio con Paquetà, poi arenato a causa di distanze economiche sugli ingaggi.

Secondo alcune voci potrebbe aprirsi anche una trattativa con l’Atalanta in uno scambio col Papu Gomez, ma al momento la Juve non è interessata all’argentino e Bernardeschi ha un ingaggio fuori budget per i nerazzurri.

RINNOVO – Il contratto di Bernardeschi è in scadenza a giugno 2022, il rinnovo però per ora non è previsto da parte della società. Anzi, la Juve vuole piazzarlo il prima possibile per evitare che si svaluti troppo: non volendo prolungare il contratto del giocatore, il rischio è quello che si vada sempre più vicino alla scadenza con Berna che perderebbe valore. Il piano è chiaro, Bernardeschi è a un bivio e la Juve ha un piano già quasi definito. Toccherà a lui far cambiare idea alla società.

fonte: ilbianconero.com