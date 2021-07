Colpo Pogba – La Juventus continua a pensare a un modo per affondare il colpo per Paul Pogba e fare un tentativo per riportarlo a Torino.

Colpo Pogba, contatti già avviati

Intanto però in Inghilterra fanno sapere che c’è un club che si è già mosso per anticipare tutti: si tratta del Psg, che come racconta il Sun è in trattativa per l’entourage del centrocampista francese per portarlo via dal Manchester United.

La Juventus non si è ancora ufficialmente mossa ma i rapporti con Raiola sono ottimi, i bianconeri valutano e riflettono. E il Psg prova il colpo a sorpresa.

fonte: ilbianconero.com