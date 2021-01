Dabo alla Juve, ecco chi è il nuovo colpo di Paratici

Dabo alla Juve – Una Juve attivissima sul mercato, soprattutto su quello dei giovani. Dopo aver chiuso il colpo Rovella ed essersi portata a un passo dallo scrivere la parola fine sull’affare Reynolds (in sinergia con il Benevento), ora ha bloccato un altro esterno… per la fascia sinistra e d’attacco questa volta.

Nelle ultime ore, infatti, la Juve ha chiuso per Abdoulaye Dabo, laterale sinistro 19enne del Nantes con cui nella giornata di ieri è stato già raggiunto un accordo di massima, di cui andranno ritoccati solo i dettagli.

Dabo alla Juve, ecco chi è

IL COLPO – Esterno di spinta ha 19 anni e sta crescendo in fretta: si è visto spesso in campo nel Nantes B, dove ha potuto trovare lo spazio necessario per esplodere. Già in Nazionale Under con la Francia, sa giocare sia da esterno che da trequartista.

Come spiega calciomercato.com, Dabo può arrivare in Italia nei prossimi giorni e diventerà bianconero con la formula del prestito. Pirlo lo potrà osservare ma non è un acquisto pronto per la prima squadra, naturalmente; in prospettiva dovrà farsi valere, intanto la Juve potrebbe dirottarlo subito in Under 23 per dargli maggiore spazio.

dabo-alla-juve

fonte: ilbianconero.com