Danilo rinnovo Juve, ormai è il vero leader: i dettagli

Danilo rinnovo Juve – Il difensore della Juventus Danilo ieri sera è sceso in campo con la fascia da capitano per l’assenza di Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala.

Come riporta ilbianconero.com, non è la prima volta che il brasiliano sia capitano della Vecchia Signora ma quello che colpisce solo le sue parole da leader al termine della partita ai microfoni di Mediaset. Non dimentichiamo che il contratto di Danilo è in scadenza il 30 giugno 2024 ma si potrebbe aprire una nuova ipotesi.

Danilo rinnovo Juve, sta per succedere

LE PAROLE – “Le assenze si sono sentite ma noi siamo stati più forti. Sono felice per i miei compagni” spiegava Danilo al termine della sfida di Coppa Italia. Parole che colpiscono subito per la leadership con cui le pronuncia il brasiliano. Ieri sera infatti lui insieme a De Ligt si è sobbarcato il peso della difesa bianconera riuscendo quasi a non far rimpiangere due pilastri come Chiellini e Bonucci.

IL RINNOVO – E ora il rinnovo. Danilo che si è conquistato la sua Vecchia Signora stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport sarebbe sempre più vicino a prolungare il suo contratto, diventando bianconero a vita. Con la sua leadership e con le sue prestazioni ha convinto la dirigenza bianconera ed ha fatto breccia nel cuore dei tifosi.